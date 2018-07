Rechnung zu hoch – muss ich trotzdem zahlen?

Lieber Phil Geld

Ich musste mein Auto in die Garage bringen, da es beim Bremsen quietschte. Der Garagist meinte, dass sich die Reparaturkosten auf 300 Franken belaufen werden. Ich war damit einverstanden. Nun habe ich vor einigen Tagen jedoch eine saftige Rechnung in der Höhe von 550 Franken erhalten. Auf Nachfrage wurde mir gesagt, die Reparaturarbeiten seien doch nicht ganz so einfach gewesen wie angenommen. Muss ich die Zusatzkosten bezahlen?

Umfrage Musstest du bei einer Reparatur auch schon mal mehr bezahlen als erwartet? Ja, schon sehr oft.

Nein, da weigere ich mich immer.

Ja, aber nur kleine Beträge.

Liebe Zoé

Eine Offerte ist grundsätzlich verbindlich – sowohl für den Handwerker als auch für den Auftraggeber. Stellt der Handwerker während der Arbeiten fest, dass der vereinbarte Preis zu tief angesetzt war, muss er den Auftraggeber sofort darüber in Kenntnis setzen. Fährt er mit der Arbeit fort, ohne mit dem Auftraggeber Kontakt aufgenommen zu haben, ist der Auftraggeber später nicht verpflichtet, eine höhere Rechnung zu bezahlen.

In Ausnahmefällen kann der Auftraggeber jedoch verpflichtet werden, zumindest teilweise für Mehrkosten aufzukommen. Zum Beispiel, wenn ausserordentliche, nicht voraussehbare Umstände eintreten, welche die Vertragserfüllung des Handwerkers übermässig erschweren oder gar verunmöglichen. Aber auch wenn zusätzliche Kosten mit dem Vermerk «Mehrkosten und Preisabweichungen vorbehalten» ausdrücklich schriftlich festgehalten sind, kann der Handwerker mehr Geld verlangen.

Wurde der Preis lediglich ungefähr berechnet, muss sich der Auftraggeber nach einer verbreiteten Faustregel eine Abweichung von zehn – je nach Branche – bis zu fünfzehn Prozent gefallen lassen.

Wurde der Preis hingegen klar bestimmt, ist die Offerte verbindlich, und der Auftraggeber muss eine erhöhte definitive Kostenabrechnung nicht akzeptieren.

Nach dem Gesagten musst du die definitive Kostenabrechnung bei einem im Voraus genau festgelegten Preis nicht bezahlen – es sei denn, die Offerte wurde als «unverbindlich» gekennzeichnet oder Abweichungen wurden ausdrücklich vorbehalten.

Freundlich grüsst

Phil Geld

