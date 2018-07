«Ich schrieb unsere Tests in Deutsch, sie in Mathe»

Wer selbst keinen Zwillingsbruder oder keine Zwillingsschwester hat, kann wohl nur erahnen, wie das Leben mit einem Doppelgänger aussieht. Wir wollten eure kuriosesten Zwillings-geschichten hören.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

So schreibt Kiana von der Begegnung mit einem Jungen, der sich mal sehr interessiert, mal sehr distanziert verhielt – bis sie merkte, dass es sich bei ihm nicht um ein und dieselbe Person handelte. Und auch Sven wurde (wie wohl so mancher Zwilling) von einer wildfremden Frau im Tram verwechselt, die rief: «Aha, du schwänzt also und bist nicht auf der Arbeit!»

Mehr Lesergeschichten kannst du in der Bildstrecke lesen. Hast auch du einen Zwilling und wurdest mit ihm verwechselt? Oder bist du Zwillingen auf den Leim gegangen? Erzähl uns in der Kommentarspalte davon!

(mua)