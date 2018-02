«Das SRF muss sich komplett modernisieren!»

Echte Menschen, echte Emotionen. Darum geht es in unserer Video-Serie «Zeigs mir!». Aus knapp 200 Bewerbungen haben wir Leser und Leserinnen ausgewählt und zu uns in die Redaktion eingeladen.

Umfrage Weisst du alles über No Billag? Ja, ich habe habe mich eingehend mit der Thematik beschäftigt.

Nein, ich habe keine Ahnung, worums da genau geht.

Die Debatte dauert mir schon zu lange. Ich blicke nicht mehr durch.

Mir egal.

Diesmal haben wir ihnen verschiedene SRF-Sendungen gezeigt. Was unsere Gäste vom Schweizer Fernsehen halten und was sie über die No-Billag-Initiative denken, siehst du in der neusten Folge von «Zeigs mir!».

(pst)