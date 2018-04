«Das sieht aus wie Frauenbrüste!»

Echte Menschen, echte Emotionen: Darum geht es in unserer Video-Serie «Zeigs mir!». Aus knapp 200 Bewerbungen haben wir Leserinnen und Leser ausgewählt und zu uns in die Redaktion eingeladen.

Umfrage Würdest du dich aus ästhetischen Gründen unters Messer legen? Ja klar.

Hab ich schon gemacht.

Niemals.

Weiss nicht.

Diesmal haben wir ihnen den Brasilianer Rodrigo Alves gezeigt. Er wurde bekannt, weil er gerne so aussehen will wie Barbie-Ken. Was unsere Gäste davon halten, und vor allem, ob sie Rodrigo schön finden, siehst du in der aktuellen Folge von «Zeigs mir!».

(pst)