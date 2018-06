«Der ist wahrscheinlich schwul, oder?»

«Das ist ein Skater!», «Der gamt bestimmt» oder «Macht der vielleicht was mit Musik?». Dies und mehr schwirrt Passanten in Basel durch den Kopf, nachdem sie ein Porträt-Foto von Daniel gesehen haben.

Jan-Dino Kellenberger ist 28 Jahre alt und kommt aus Bern. Mit der Video-Serie «Wer steckt dahinter?» will er das Thema Vorurteile mal ganz vorurteilslos angehen.

Ob er tatsächlich am liebsten auf einem Skateboard durch die Gegen cruist, seine Freizeit mit Videospielen verbringt und seine Brötchen mit Musikmachen verdient, erfährst du in der neusten Folge von «Wer steckt dahinter?»Also, reinklicken!

Was ist dir sofort durch den Kopf gegangen, als du das Foto gesehen hast? Hat dich die Person dahinter überrascht oder wusstest du gleich, was sie so macht? Erzähl es uns im Kommentarfeld!

