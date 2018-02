«Der stirbt doch!»

Echte Menschen, echte Emotionen. Darum geht es in unserer Video-Serie «Zeigs mir!». Aus knapp 200 Bewerbungen haben wir Leser und Leserinnen ausgewählt und zu uns in die Redaktion eingeladen.

Diesmal haben wir ihnen einen Typen gezeigt, der sich vor laufender Kamera den Kopf in eine Mikrowelle zementiert hat. Was unsere Gäste davon halten, ob sie den Betonkopf toll oder doch bescheuert finden, siehst du in der neusten Folge von «Zeigs mir!».

(pst)