«Ein kleines Mädchen zog sich splitternackt aus!»

Lautes Geschrei, Stossen an den Sitzen oder volle Windeln – nicht alle Flugpassagiere vertragen es, wenn Kinder in der Nähe sitzen. So berichtet die britische Zeitung «Daily Mail» von einer Frau, die sich derart über ein Baby auf dem Nebensitz aufregte, dass sie von Bord verwiesen wurde.

Das Thema sorgt auch bei den Lesern für hitzige Diskussionen. Viele haben selbst negative Erfahrungen mit Kindern im Flugzeug gemacht. So erzählt Leser «Passagier» in der Kommentarspalte von einem kleinen Mädchen, das sich im Flugzeug nackt ausgezogen hatte. Andere fordern mehr Verständnis und Toleranz. «Kastriot» beispielsweise mag lieber «aktive Kinder» als «die ganzen Handyzombies». Er versteht nicht, wie man sich über ein Baby aufregen kann.

Wie siehts bei dir aus? Hast du negative Erfahrungen mit Kindern im Flugzeug gemacht? Oder bist du der Meinung, dass Airlines und Passagiere viel kinderfreundlicher sein sollten? Schreib deine Meinung in die Kommentarspalte!

(mua)