«Er ist ein Hippie, der gern Yoga macht»

Was denken Passanten über einen Mann, nachdem sie nur sein Gesicht auf einem Porträtfoto gesehen haben? Welchen Charakter und was für ein Hobby hat er? Und welchem Beruf geht er nach? «Holzfäller», «Mechaniker» oder «Lastwagenfahrer» meinen einige Leute auf der Strasse. Andere sehen in ihm einen «Bauarbeiter» oder «Rugby-Spieler». Oder studiert er etwa Naturwissenschaften oder Psychologie? Schätzt du ihn richtig ein? Finde es in der neusten Folge von «Wer steckt dahinter?» heraus!

Jan-Dino Kellenberger ist 28 Jahre alt und kommt aus Bern. Mit der Video-Serie «Wer steckt dahinter?» will er das Thema Vorurteile mal ganz vorurteilslos angehen.

