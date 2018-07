Laura leidet für eine stoppelfreie Bikinizone

Wer schön sein will, muss leiden. Wie wahr dieser Satz ist, durfte Laura beim «Sugaring» im Beauty and Relax Palace in Zürich am eigenen Leib erfahren. Bei dieser Haarentfernungsmethode aus dem Orient wird eine Zuckerpaste auf die behaarte Hautstelle geschmiert und mit einem Ruck wieder entfernt. Klingt schmerzhaft? Ist es auch – vor allem im Intimbereich!

Umfrage Lässt du dir deinen Intimbereich enthaaren? Ja natürlich! Ich vertraue meiner Kosmetikerin da total. (Ich bin eine Frau)

Ich lasse es untenrum spriessen. Natürlichkeit punktet!

Ja natürlich! Ich vertraue meiner Kosmetikerin da total. (Ich bin ein Mann)

Ne, ich mache das lieber selber. Zum Beispiel mit dem Rasierer.



Dafür wachsen die Haare erst nach zwei bis drei Wochen wieder nach. Juckreiz und Pickel wie beim Rasieren gibt es beim Sugaring nicht. Laura hat die Prozedur für uns getestet und geniesst jetzt eine samtig weiche Bikinizone. Wie fest sie dabei tatsächlich gelitten hat, siehst du im Video.

Hast du Sugaring schon mal ausprobiert? Erzähl uns im Kommentarfeld von deinen Erfahrungen!

(lag)