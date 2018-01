«Facebook nervt mittlerweile nur noch»

Am 12. Januar hat Mark Zuckerberg angekündigt, dass Facebook erneut Änderungen am Algorithmus vornimmt. Diesmal sollen Beiträge von Freunden wieder vermehrt in der Timeline angezeigt werden. Dafür müssen Posts von Unternehmen, Marken und Medienunternehmen weichen.

Wir wollten von Passanten wissen, ob sie sich überhaupt bewusst sind, dass Facebook aktiv an ihrem Feed herumschraubt. Zudem liessen wir uns einen kleinen Einblick in die Timelines von aktiven Facebook-Nutzern geben. Was dabei herauskam, siehst du im Video oben.

(alp)