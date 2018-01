Snoop unterrichtet Harry Potter in Kräuterkunde

Der Hashtag #BlackHogwarts ist auf Twitter seit Tagen im Trend. Kreative Harry-Potter-Fans teilen Fotos und Gifs, wie sie sich die Zauberschule mit ausschliesslich schwarzen Schülern, Lehrern und Geistern vorstellen. Hier ein paar Beispiele, mehr davon gibts auf Twitter.



Snoop Dogg als Professor der Kräuterkunde



The portraits in Hogwarts be like #BlackHogwarts pic.twitter.com/08qNAC6UY7 — Brianna E. Tyson (@PUSHABRI) 11. Januar 2018

When Harry thought he died in deathly hallows and he saw Dumbledore #BlackHogwarts pic.twitter.com/IApr5z7gMj — lil hand sanitizer (@scuba718) 12. Januar 2018

The Gryffindor House after Harry caught the golden snitch in his mouth #blackhogwarts pic.twitter.com/acSJ3WoJdP — Desi 👑 (@desi_shantal) 12. Januar 2018

Fred and George when they dropped out of Hogwarts and started their new business #BlackHogwarts pic.twitter.com/ZUtieirJ6S — Suafa Maa (@Suafaaaa) 14. Januar 2018

When Malfoys dad gifted his son and the entire slytherin team grills #BlackHogwarts pic.twitter.com/Lh45ibzkr8 — Suafa Maa (@Suafaaaa) 14. Januar 2018

he whose name must not be spoken #blackhogwarts pic.twitter.com/neHhITeXaP — ismael (@ishhkaz) 12. Januar 2018

Die witzigen Beiträge gefallen auch Autorin Joanne K. Rowling. «Ich habs gesehen und liebe es», twittert sie, als ein Fan sie darauf anspricht.



(sto)