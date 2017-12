«Mein Vater hat mir 100 Kondome geschenkt»

Socken sind der Klassiker unter den bescheuertsten Weihnachtsgeschenken, die man bekommen kann. Kein Wunder also, hat Alpi bei seiner Umfrage nicht nur einmal diese Antwort erhalten.



Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Doch das war noch nicht alles: Es gibt tatsächlich Menschen, die Anti-Schuppen-Shampoos, Dildos und Kondome verschenken. Eine Auswahl der dümmsten Weihnachtsgeschenke ever siehst du in der neusten Folge von Alpi Knows Best.

Über welches Weihnachtsgeschenk konntest du dich am wenigsten freuen? Schreibe einen Kommentar!

(alp)