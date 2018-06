«Fangfrage! Sie ist sicher eine Obdachlose»

Sieht die Frau auf dem Porträtfoto ordentlich aus? Was denkst du und was denken die Leute in Zug? Die Passanten sollen zudem ihren Beruf und ihr Hobby erraten sowie ihren Charakter einschätzen. All das nur anhand ihres Gesichtes. «Coiffeuse», «Verkäuferin» oder «Lehrerin» wird als Job genannt. Wer hat recht? Du erfährst es in der neusten Folge von «Wer steckt dahinter?»!

Jan-Dino Kellenberger ist 28 Jahre alt und kommt aus Bern. Mit der Video-Serie «Wer steckt dahinter?» will er das Thema Vorurteile mal ganz vorurteilslos angehen. ist 28 Jahre alt und kommt aus Bern. Mit der Video-Serie «Wer steckt dahinter?» will er das Thema Vorurteile mal ganz vorurteilslos angehen.

Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das Foto gesehen hast? Hat dich die Person dahinter überrascht, oder wusstest du gleich, was sie so macht? Erzähl es uns im Kommentarfeld!

