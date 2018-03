«Warum macht man so was?»

Echte Menschen, echte Emotionen: Darum geht es in unserer Video-Serie «Zeigs mir!». Aus knapp 200 Bewerbungen haben wir Leser und Leserinnen ausgewählt und zu uns in die Redaktion eingeladen.

Umfrage Würdest du dich freiwillig von einer Wespe stechen lassen? Ja, von mir aus auch von einem Tarantulafalken.

Von einer Schweizer Wespe schon. Aber von so einem Monster nicht.

Niemals!

Kommt darauf an, was ich dafür bekomme.

Weiss nicht.

Diesmal haben wir ihnen einen Typen gezeigt, der sich von einem Tarantulafalken stechen lässt. Das ist eine Wespe, deren Stich gemäss der offiziellen Skala (Schmidt-Sting-Pain-Index) so schmerzt, «wie wenn jemand einen Haartrockner in dein Schaumbad wirft». Was unsere Gäste von dem Video beziehungsweise von dem Typen halten, siehst du in unserer aktuellen Folge von «Zeigs mir!».

Mehr Infos zum Schmidt-Sting-Pain-Index gibts hier.

Willst du auch bei «Zeigs mir!» mitmachen? Hier gehts zum Anmeldeformular:



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(pst)