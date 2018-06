Alpi wird vor 300 Leuten blossgestellt

Video-Redaktor Murat, der Alpi auf den meisten seiner Drehs begleitet, wollte ihn mal so richtig herausfordern – oder besser gesagt blossstellen. Deshalb hat er seinen Kollegen beim Theatersport im Zürcher Miller's angemeldet. Der Haken: Bis kurz vor seinem spontanen Auftritt weiss der arme Alpi noch nichts von seinem Glück. Wie sehr er auf der Bühne ins Schwitzen geriet und was das Publikum von seiner improvisierten Performance hielt, siehst du in der neusten Folge von «Alpi Knows Best».



Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Die nächsten Theatersport-Termine sind am 3. Oktober, 14. November und 5. Dezember. Tipp von Alpi: Es lohnt sich.

