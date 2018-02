Als Exhibitionist an die Fasnacht – echt jetzt?

Ein Exhibitionisten-Kostüm, das beim Online-Versandhaus Amazon für etwas mehr als 30 Euro angeboten wird, sorgt für Kopfschütteln. Neben der fragwürdigen Verkleidung stösst dem Leser besonders die Produktbeschreibung sauer auf.

«Wer fürchtet nicht die alten Geifer, die einem am Strand so richtig die Laune verderben können? Unser FKK-Exhibitionist ist ein sexy gewagtes und doch sehr lustiges Kostüm», so die Beschreibung.

«Der Gag ist natürlich das riesige Gehänge»

Das Kostüm sei dabei genauso für einen Junggesellenabschied, wie für eine frivole Faschingsparty geeignet. Das fragwürdige Kostüm besteht aus «Mantel, hautfarbenem Anzug mit Überraschung und einer Glatzenperücke».

Das besondere Highlight der Verkleidung ist allerdings etwas ganz anderes! «Der Gag ist natürlich das riesige Gehänge», heisst es weiter.

Lustig finden das Kostüm laut Heute.at aber bei weitem nicht alle Kunden. In einer Zeit, in der fast täglich über sexuelle Belästigung berichtet wird, könnte das Kostüm wie ein schlechter Scherz auf Kosten der Opfer verstanden werden.

