Bist du besser als die SRF-Kommentatoren?

Zur WM-Zeit stehen Sascha Ruefer und seine SRF-Kollegen besonders unter Beobachtung. Jeder sprachliche Fehltritt wird in den sozialen Medien aufgenommen und verbreitet sich in Windeseile. So passiert, als Ruefer im Knüller Portugal gegen Spanien Superstar Ronaldo ins Lager der Spanier versetzte.

Viele TV-Zuschauer reagierten genervt und gaben an, ab sofort den Sender zu wechseln und die WM lieber bei unseren deutschen oder österreichischen Nachbarn zu verfolgen.

Dass er es eigentlich besser kann, zeigte Ruefer beim Schweizer Spiel gegen Brasilien, als er mit Sprüchen wie «die Schweiz gewinnt 1:1» gross auftrumpfte.

Nun wollen wir aber deine Kommentatoren-Skills auf die Probe stellen. Dazu haben wir zwei Szenen mit Originalkommentar aus den ersten WM-Spielen rausgesucht. Via Whatsapp-Sprachnachricht oder Video kannst du uns deine Version des Kommentars der ausgewählten Szene auf 076 420 20 20 schicken. Die besten Kommentare pro Szene werden wir veröffentlichen.

Wir zittern immer noch: Verteidiger Akanji und Brasiliens Gabriel Jesus im Zweikampf. War es nun Penalty oder nicht? Wie hättest du die Szene kommentiert? Lass hören.



Was für eine Überraschung. Mit einem genialen Konter überrumpeln die Mexikaner Titelverteidiger Deutschland und gehen 1:0 in Führung. Deine Worte zu dieser Schlüsselszene?





