Das passiert, wenn du fremde Leute ansingst

Zugegeben, es war nicht leicht, vor wildfremde Leute zu stehen und einfach loszusingen. Vor allem, weil ich nicht besonders talentiert bin.



Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Aber: Dass so viele Menschen mich einfach ignorieren oder davonlaufen, hätte ich nicht gedacht. Ob es an der Song-Auswahl lag? Alle Reaktionen auf meinen schrägen Gesang findest du in der neusten Folge von «Alpi Knows Best» oben. Viel Spass!

