Diese 100 Leserbilder werden ausgestellt!

Ein ausdrucksstarkes Porträt, ein besonderes Bild von deinen Reisen oder ein Ausschnitt aus dem Alltag, der auf einem Foto ganz anders wirkt? Wir wollten eure besten Schnappschüsse aus dem Jahr 2017 sehen und wurden nicht enttäuscht – fast 3000 Bilder sind in der Redaktion eingegangen.

Die Die «photo18 Zürich» findet vom 12. bis zum 16. Januar 2018 in den Räumlichkeiten des StageOne sowie der Halle 622 in Zürich-Oerlikon statt. Mit über 200 Fotografen und über 27'000 Besuchern im Jahr 2017 zählt sie zu den grössten Publikumsveranstaltungen für Fotografie in Europa.

Die Jury hat unter all den Einsendungen 100 Bilder gewählt, die an der Photo18 Zürich gezeigt werden. Das Gewinnerbild wird zudem mit einer Nikon D7500 im Wert von 1948 Franken prämiert. Herzliche Gratulation an die Gewinner und ein grosses Dankeschön an alle, die mitgemacht haben!

(mua)