«Ich hatte meinen Höhepunkt heute schon»

Der Erotikstreifen «Fifty Shades of Grey 3» läuft seit Mittwoch in den Schweizer Kinos. Nicht nur Frauen verfolgen die Liebesgeschichte von Christian Grey und seiner Anastasia. Auch einige Männer haben das Vergnügen, sich zwischen Liebesgeständnissen und Lederpeitschen wiederzufinden.

Umfrage Gehst du dir den Film auch anschauen? Ja, auf jeden Fall!

Niemals.

Ja, aber ich würde es nie zugeben.

Kommt darauf an, wie viel nackte Haut es zu sehen gibt.



Am Valentinstag fing Laura Paare vor dem Kino ab und wollte wissen, wer die treibende Kraft hinter der Entscheidung für den Film war. So viel sei verraten: Der Filmvorschlag kam nicht immer von der weiblichen Seite. Was die Verliebten sonst noch verrieten, siehst du oben im Video.





(lag)