Frau sieht ihre zwei Löwen nach sieben Jahren wieder

Eine Frau hatte vor sieben Jahren zwei verlassene Löwen adoptiert. Als sie sich nicht mehr um die beiden Raubkatzen kümmern konnte, wurden sie laut «Daily Mirror» zuerst in einem Schweizer Zoo und später in einem Löwenpark in der Slowakei untergebracht.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

In diesem Park besucht die Ersatzmutter die mittlerweile ausgewachsenen Löwenweibchen und sieht sie nach sieben Jahren zum ersten Mal wieder. Als sich die beiden dem Tor nähern, erkennen sie das bekannte Gesicht – und fallen der Frau voller Emotionen um den Hals. Versuch, beim Schauen dieses Videos nicht zu weinen.

(sto)