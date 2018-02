Hat jemand fiese Lügen über dich verbreitet?

Leserin Mina (31) schreibt: «Nach der Trennung von meinem Freund erzählte seine Schwester herum, ich hätte in den gemeinsamen Ferien sowieso ständig anderen Männern hinterhergestarrt. Sie hätte mich aber sofort zur Rede gestellt, ich sei vor lauter Verlegenheit rot angelaufen und hätte gestottert, dass ich nur auf der Suche nach einem Mann für eine Single-Freundin sei. Beides war frei erfunden. Ich staune weniger über ihre Dreistigkeit als über das filmreife Drehbuch in ihrem Kopf.»



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Leserin T. (21) erzählt: «Ich war von zu Hause ausgezogen und gründete eine WG mit einer Freundin, doch die Freundschaft ging in die Brüche. Da sie nicht wusste, wie sie mich aus der Wohnung jagen sollte (meine Eltern hatten den Mietvertrag übernommen), rief meine Mitbewohnerin meine Mutter an und erzählte, ich hätte unsere WG in eine Drogenhöhle verwandelt (ich rauche nicht mal Zigaretten). Der Gedanke war so absurd, dass er mich noch heute zum Lachen bringt. Meine Eltern haben ihr natürlich nicht geglaubt.»

Warst du auch schon mal Ziel eines Lügenkomplotts? Hat jemand deinetwegen die Gerüchteküche brodeln lassen? Erzähl uns davon!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mua)