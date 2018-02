«Ich sagte den Jungs: ‹Hey, schöner Hintern!›»

Zoe Saldana ist ein Superstar. Sie spielte die Hauptrolle in Filmen wie «Avatar» und «Guardians of the Galaxy». Nun hat sie für einen Getränkeproduzenten einen Kurzfilm gedreht und diesen in Mailand promotet. Dafür wurden Dutzende Journalisten aus der ganzen Welt eingeflogen – unter anderem auch ich.



Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Also habe ich kurzerhand ein Making-of gedreht, um euch zu zeigen, wie so ein Hollywood-Interview aussieht. Das Video dazu siehst du oben. Das vollständige Interview mit Zoe Saldana wird am Donnerstag auf 20min.ch publiziert.



(alp)