Hört auf mit diesem elenden Sexismus!

In den 50er-Jahren ging es los mit dem Sexismus in der Werbung: «Frauen gehören an den Herd», «Der Mann hat sich von seiner Frau verwöhnen zu lassen» und weitere total absurde Parolen wurden laut. Wer denkt, diese Zeiten seien nun ja vorbei, irrt aber gewaltig: Auch heute ist der Sexismus noch äusserst dominant in der Werbebranche.

Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Der Künstler Eli Rezkallah aus dem Libanon hat sich alte Werbungen zur Brust genommen und die Frauen darin kurzerhand durch Männer ersetzt. In der neusten Folge «Alpi Knows Best» musste auch Alpi sich sein Unverständnis von der Seele reden. Oben im Video – wie immer.

