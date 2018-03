Lasst uns die Schweiz noch schöner schummeln!

«In Deutschland ist alles viel grösser, schöner, grüner», muss sich Twitter-Nutzer Bogdan gedacht haben. Der junge Mann aus Rumänien, der schon mehrmals in Deutschland zu Besuch war, wollte dieses Gefühl mit seinen Freunden in der Heimat teilen.



Anstatt originalgetreue Bilder von deutschen Sehenswürdigkeiten zu posten, hat er allerdings ein wenig geschummelt: So wurde aus der Chinesischen kurzerhand die Berliner Mauer, und aus der Skyline von Dubai wurde die der deutschen Stadt Bremerhaven.

Die Bilder stellte er auf den extra dafür erstellten Twitter-Account Visit Germany. Und Bogdans Tweets werden dort rege geteilt – auch wenn manche Nutzer den Joke dahinter nicht zu verstehen scheinen.

Wie siehts bei dir aus? Hat der Kirchturm in deiner Stadt (jetzt ist Fantasie gefragt!) Ähnlichkeit mit dem Big Ben in London? Oder könnte dein Uni-Campus glatt als Buckingham Palace durchgehen? Hilf uns, die Schweiz noch schöner zu schummeln! Deine Bildvorschläge mit kurzer Beschreibung, was deiner Meinung nach darauf zu sehen ist, kannst du via Formularfeld hochladen.

(mua)