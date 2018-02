So einfach ist es, Millionär zu werden

Loredana und Kilian reisen wieder um die Welt. Heute melden sie sich aus Vietnam und zeigen, was ihnen in diesem vom Krieg geprägten Land in Südostasien am besten gefällt. Ausserdem erzählen sie, wie man am schnellsten Millionär wird. Alles in ihrem neusten Vlog oben.

Saturday & Sunday



Loredana und Kilian alias «Saturday.and.Sunday» vloggen regelmässig für 20 Minuten. Nach 10 Monaten auf Weltreise, bauen sich die beiden Basler gerade wieder eine Homebase in der Schweiz auf. Auf ihrem Loredana und Kilian alias «Saturday.and.Sunday» vloggen regelmässig für 20 Minuten. Nach 10 Monaten auf Weltreise, bauen sich die beiden Basler gerade wieder eine Homebase in der Schweiz auf. Auf ihrem Blog und Youtube-Channel berichten sie aber weiterhin über das Thema Reisen & Fernweh.

