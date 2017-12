So geht der Tierpfleger mit einem toten Affenbaby um

Was macht ein Tierpfleger eigentlich den ganzen Tag? Alpi wollte es wissen und ging beim Zoo Zürich für einen Tag in die Lehre. Gleich bei seinem ersten Auftrag geht es um ein totes Affenbaby. Was damit geschah, siehst du im ersten Teil des Tierpfleger-Specials bei Alpi Knows Best.



Alpi Knows Best



Er ist mutig, wortgewandt, schreckt vor keiner Herausforderung zurück und begibt sich für die Leser in die Höhle des Löwen. Nicht weil das seiner Natur entspricht, sondern weil die Redaktion ihn dazu zwingt: In der wöchentlichen Video-Reportage «Alpi Knows Best» sammelt Community-Redaktor Alpcan «Alpi» Özkul Erfahrungen aus erster Hand. Wenn er gerade keine Drachen erschlagen muss, sammelt er Sneakers oder Instagram-Followers als @al_peezy

Welchen Beruf soll Alpi in Zukunft unter die Lupe nehmen? Lass es ihn in der Kommentarspalte wissen!

