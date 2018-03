Und wie leichtgläubig sind deine Eltern?

Auf dem Insta-Account «balkan_memes» sind die Eltern die Stars der Stunde. In zahlreichen Streichen werden sie von ihren Kindern reingelegt. Der Account sammelt und teilt die witzigsten Aktionen und hat mit seinem Konzept Erfolg: Mittlerweile sorgt «balkan_memes» bei über 200'000 Followern täglich für Lacher.

Auch wir haben Lust gekriegt, unsere Liebsten auf den Arm zu nehmen. Den Start machen die Eltern von Redaktor Manu mit seinem angeblich neuen und etwas speziellen Tattoo. Die Reaktionen siehst du in der Bildstrecke.

Wie siehts bei dir aus? Würden deine Eltern auf so einen Streich reinfallen oder sind sie eher prankresistent? Denk dir was aus und stell sie auf die Probe. Die Screenshots der Unterhaltung kannst du via Formularfeld hochladen!

(mua)