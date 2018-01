Wann hast du deine Eltern weinen sehen?

Ein chinesischer Tumblr-User teilt eine wunderschöne Story über seinen Vater: «Als ich drei Jahre alt war, legte er einen Stift, ein Geld-Nötli und ein Spielzeug vor mich hin, um zu sehen, welchen Gegenstand ich auswählen würde.» Viele Chinesen würden das tun, in dem Glauben, das vom Kind gewählte Objekt repräsentiere, was es in seinem Leben am meisten schätzen würde: Intelligenz, Geld oder Spass.



Der damals dreijährige Bub entscheidet sich dafür, alle Gegenstände liegen zu lassen und stattdessen in die Arme seines Vaters zu krabbeln. «Meinem Vater war nicht bewusst, dass auch er zur Wahl stand. Und das war das erste und einzige Mal, dass ich ihn zum Weinen brachte.»

Die Geschichte ging viral und animierte viele andere Leute dazu, ihre emotionalen Momente zu schildern. Darunter sind auch traurige Anekdoten: «Das erste und letzte Mal, dass ich meinen Vater weinen sah, war, als er mir sagte, dass er mich liebt, drei Tage bevor er starb», schreibt User «mattsolid».

Hast du dein Mami oder deinen Papi schon mal weinen gesehen? Was hat sie oder ihn zu Tränen gerührt? Erzähl uns deine Geschichte!

