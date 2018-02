«Chips extra für Frauen? Das ist doch total hohl!»

Kein kluger Schachzug vom US-Konzern Pepsi: Mitten in der Diskussion um Sexismus und Geschlechterklischees tritt der Getränke- und Lebensmittelkonzern in ein Fettnäpfchen. Wie Pepsi-CEO Indra Nooyi in einem Interview bekannt gab, wollte der Konzern eine Snackreihe speziell für Frauen lancieren.

Bei der Begründung griff die 62-Jährige tief in die Gender-Schublade: Die neuen Chips sollten den Bedürfnissen der Frauen entsprechen, denn im Gegensatz zu Männern seien diese bemüht, «in der Öffentlichkeit keine lauten Kaugeräusche zu machen oder sich die Finger zu lecken». Ausserdem wären die neuen Chips kompakt verpackt, «denn Frauen lieben es, Snacks in der Handtasche herumzutragen».

Die Kritik in den sozialen Medien liess nicht lange auf sich warten. Angeprangert wurde vor allem die Vorstellung, dass Frauen beim Essen offenbar Schamgefühle empfinden müssten.

Passanten finden Frauen-Chips «unnötig»

Um herauszufinden, was Zürcher Passanten über die «Frauen-Chips» denken, haben wir kurzerhand eine Produkte-Degustation (der noch nicht lancierten Chips) simuliert. Was die Tester nicht wussten: Sie bekamen keine Frauen-, sondern ganz normale Paprika-Chips von Zweifel aufgetischt. Die Reaktionen siehst du im Video.

Wie die «New York Times» berichtet, ist Pepsi mittlerweile zurückgekrebst. Bei der ganzen Sache handle es sich um ein grosses Missverständnis, meinte ein Sprecher des Konzerns. Auf die Frage, was die Pepsi-Chefin mit «Frauen-Chips» tatsächlich gemeint habe, konnte er allerdings keine Antwort geben.

