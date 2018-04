Und was macht dein Job mir dir?

Viele von uns verbringen mehr Zeit bei der Arbeit als mit der Familie oder mit Freunden – kein Wunder, hinterlässt der Beruf über die Jahre hinweg seine Spuren in unserem Gesicht. Doch wie sieht es an einzelnen Tagen aus? Die Fotografin Annika Eliane Krause ist der Arbeit auf den Grund gegangen und hat Menschen vor und nach ihrem Arbeitstag fotografiert. Die Bilder siehst du in der Bildstrecke.

Umfrage Bist du glücklich in deinem Job? Ja, ich liebe meinen Job!

Meistens gehe ich gern arbeiten.

Na ja, aber der Lohn ist gut.

Nein, ich bin total unglücklich.

Ich bin arbeitslos.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best», knifflige Quiz oder Neuigkeiten aus dem Netz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Wie sieht es bei dir aus? Bist du jemand, der eher müde und zersaust im Büro erscheint und erst später auf Trab kommt? Oder stehst du frisch und gepflegt vor deinen Arbeitskollegen, doch im Verlauf des Tages macht sich die Müdigkeit bemerkbar? Vielleicht siehst du aber auch morgens wie abends genau gleich aus? Lade deine Vergleich-Selfies unten im Formular hoch, und zeig uns, was ein Arbeitstag mit dir anstellt!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(mua)