Was sind deine Vorsätze für 2018?

Leserin Yvonne (26) hält es in Sachen gute Vorsätze ganz klassisch: Sie will 2018 endlich mit einer Bikinifigur an den Strand. Dafür hat sie sich schon im Dezember ein Fitness-Abo gelöst. «Es wird hart, doch ich bin bereit, für meine Ziele die Zähne zusammenzubeissen», schreibt sie topmotiviert.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best» oder knifflige Quiz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best» oder knifflige Quiz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Benedict (21) möchte weniger Geld für Computerspiele ausgeben: «Ich habe mir zu Weihnachten noch ein letztes Spiel gegönnt, aber 2018 soll Schluss damit sein. Es gibt viel sinnvollere Dinge, die ich mit dem Geld anstellen kann!»

Hast auch du dir etwas für das neue Jahr vorgenommen? Erzähle uns im Formular davon!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(alp)