Welche verrückte Sache hast du für Geld getan?

«Traust du dich, eine ganze Flasche Sriracha-Hot-Chili-Sauce zu trinken?» Diese Herausforderung stellten Freunde dem 28-jährigen Oli, er würde dafür 200 Franken erhalten. «Das liess ich mir nicht zweimal sagen», so Oli. Er leerte die 740-ml-Flasche innerhalb von fünf Minuten!



Ein anderer Leser (21) erzählt vom Wetteinsatz seines besten Kumpels: «Er musste zur Mittagszeit nackt über die China-Wiese am Zürichsee flitzen. Leider hatten wir vorher abgemacht, dass ich das Ganze nicht filmen darf.»

Und auch Jasmin (24) schreibt: «Mein Nachbar erzählte mir, dass er in der Badi gegen Geld Füsse massierte. Falls ich Lust hätte, könne auch ich vom Angebot Gebrauch machen, er würde in unsere WG kommen. Als ich dankend ablehnte, fragte er, ob ich es mir überlegen würde, wenn er mir 50 Franken bezahlen würde. Ich nahm die Fussmassage inkl. Taschengeld an. Es war schräg.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, mal etwas Verrücktes für Geld gemacht? Erzähl uns davon!

