Welche Behauptung hast du lange geglaubt?

Fast jeder kennt den Satz seiner Eltern: «Wenn du so viel fernsiehst, bekommst du viereckige Augen.» Kein Kind will viereckige Augen, also haben wir das Märchen geglaubt, bis wir alt genug waren, es besser zu wissen.



Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Doch die falschen Fakten kamen nicht unbedingt nur von den Eltern. In den 90er-Jahren war ein weit verbreitetes Gerücht, Marilyn Manson habe sich zwei Rippen herausoperieren lassen, um sich selber oral befriedigen zu können. Alles nur Firlefanz, wie Manson selbst schon mehrfach klargestellt hat.

Welche «Fake Facts» hast du lange geglaubt? Lass es uns im Formular wissen.

