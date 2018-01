Welches Erlebnis wirst du nie mehr vergessen?

Eine Kreditkartenfirma hat einen Slogan in die Welt gerufen, der genau das beschreibt, was wir heute suchen: Es gibt Dinge, die kann man nicht kaufen. Die Geburt der eigenen Kinder etwa. Oder das Schliessen des Ehebündnisses mit seiner besseren Hälfte.



Community-Push

Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best» oder knifflige Quiz verpassen?



Social Media

Du findest uns übrigens auch auf Du willst nie wieder einen spannenden Live-Chat, lustige Leser-Beichten, interessante Portraits, die neuste Folge «Alpi Knows Best» oder knifflige Quiz verpassen? Dann abonniere hier den Community-Push (funktioniert nur in der App)!Du findest uns übrigens auch auf Facebook Instagram und Twitter

Abgesehen von diesen zwei Ereignissen, die viele von uns erleben, gibt es aber auch Momente, die man nur durchleben kann, wenn man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Oder die richtige Person kennt. Oder aber aus purem Zufall.

Unsere Highlights

Manu, stellvertretender Community-Leiter, war letztes Jahr während des Australian Open in Melbourne. Und siehe da: Im Halbfinal trafen die Schweizer Roger Federer und Stan Wawrinka aufeinander. Irgendwie schaffte es Manu, ein Ticket zu ergattern. «Von diesem Spiel werde ich noch meinen Enkelkindern erzählen», sagt er.

Auch unser Tausendsassa Alpi hat solche Erlebnisse vorzuweisen. «Am meisten ist mir der Kunstflug in der kleinen Maschine in Portugal geblieben», erinnert er sich. Da musste er nämlich für «Alpi Knows Best» waghalsige Manöver bis zu 6G mitfliegen – und lachte dabei wie ein Wahnsinniger.

Jetzt bist du dran! Was hast du schon erlebt, was du nie mehr vergessen wirst? Die Hochzeit und die Kinder lassen wir jetzt mal weg. Wir wollen individuelle Geschichten hören – und sind uns ganz sicher, dass du eine hast!

Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

Hier kannst du dir Alpis Kunstflug nochmals zu Gemüte führen:

(alp)