So willst du auf keinen Fall entlassen werden

Ob bei der Arbeit, in der Beziehung oder in den sozialen Netzwerken: Es gibt jede Menge Situationen, in denen man einfach aus Reflex oder Höflichkeit flunkert. Wie irritierend es sein kann, wenn man in solchen Momenten einfach mal die Wahrheit sagt, zeigt Anthony in seiner Video-Serie «Mal ehrlich!».



Stell dir vor, du müsstest in der Beziehung plötzlich ehrlich sein ...



... oder auf Instagram ...



... oder beim Schlussmachen ...



... oder der Arbeitskollege würde ab sofort auf die höflichen Notlügen verzichten.

(sto)