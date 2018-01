Würdest du dich gern mit jemandem versöhnen?

Oft geschieht es aus heiterem Himmel: Aus einer kleinen Auseinandersetzung wird ein grosser Streit, wegen eines unüberlegten Kommentars verändert sich eine ganze Beziehung. Hast du dich auch schon einmal mit jemandem zerstritten, der dir am Herzen lag? Was ist passiert? Gibt es etwas, was du der Person gern sagen würdest? Erzähl uns deine Geschichte!

Umfrage Hast du nach einem Streit schon einmal den Kontakt zu einer Person abgebrochen? Ja.

Ja, aber wir haben uns wieder versöhnt.

Nein.

(mua)