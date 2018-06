Zwillinge, her mit euren Geschichten!

Kiana (19) erzählt: «Ich hatte mich im Gymi in einen Jungen verguckt und dachte, er hätte auch Interesse an mir. Wir lächelten uns oft an und wechselten auf dem Pausenplatz auch ein paar Worte miteinander. Dann sah ich ihn öfters auch im Zug, wenn ich zum Training fuhr. Dort ignorierte er mich jedoch vollkommen, schaute eher etwas grimmig drein und wich meinem Blick aus, was mich total verwirrte. In der Schule war er dann wieder ganz anders. Sechs Monate und ein grosses Gefühlschaos später fand ich heraus, dass der Junge im Zug sein Zwillingsbruder war.»



Auch Sven (23) und sein Zwillingsbruder wurden schon miteinander verwechselt. Sven erzählt: «Ich stand im Tram, als neben mir plötzlich eine Frauenstimme rief: ‹Ahaaa, du schwänzt also!› Dann lachte sie: ‹Keine Angst, ich erzähle es niemandem im Betrieb!› Ich konnte die junge Frau nur verwirrt anschauen, was auch sie verwirrte. Als ich ihr dann erklärte, dass sie wohl meinen Zwillingsbruder meinte, fielen ihr fast die Augen aus dem Kopf. Sie war seine Arbeitskollegin.»

Jetzt bist du dran: Hast auch du mit deinem Zwillingsbruder oder deiner Zwillingsschwester kuriose Situationen erlebt? Oder hattest du als Nicht-Zwilling eine witzige Begegnung mit Zwillingen? Erzähl uns davon!

