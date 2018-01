Darum musst du sofort dein iPhone aktualisieren

In Milliarden Geräten weltweit prangt eine Lücke in den verbauten Chips. Davon betroffen sind die meisten Computer mit Intel-Prozessoren, aber auch Smartphones, Tablets und Server – und dies unabhängig vom installierten System. Bekannt sind die gravierenden Lücken namens Spectre und Meltdown seit letzter Woche. Über die Schwachstellen könnten Angreifer unter anderem unbemerkt Passwörter abgreifen.

Umfrage Welches mobile Betriebssystem nutzt du? Android

iOS

Blackberry

Windows Mobile

Anderes

Ich habe kein mobiles Gerät

Nach und nach trudeln nun die ersten Aktualisierungen ein, die per Software die Gefahr mildern sollen. So hat Apple am Dienstag das mobile Betriebssystem iOS 11.2.2 veröffentlicht. Das Update ist kleiner als 80 Megabyte und steht für Nutzer von iOS-Geräten ab dem iPhones 5S, iPad Air, iPod Touch der sechsten Generation oder neuer zur Verfügung. Es sollte umgehend installiert werden. Vor einer Aktualisierung empfiehlt es sich aber immer, die Daten des Geräts zu sichern.

Ältere Versionen verwundbar

Auch Macs erhalten mit macOS High Sierra 10.13.2 erneut einen zusätzlichen Patch, der die Lücken stopfen soll. Ältere Versionen von iOS und macOS blieben verwundbar, schreibt Heise.de. Ob Apple die älteren Systeme noch aktualisieren wird, ist unklar.

(tob)