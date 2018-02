«Die Halle war arschkalt und die PS4-Server down»

2018 steht im Jahr des E-Sports. Spätestens seit Blizzard mit seiner «Overwatch»-League (OWL) gross ins Geschäft eingestiegen ist, stehen die Zeichen auf Sturm. Investoren bringen frisches Kapital in die boomende Branche, grosse Firmen reissen sich darum, als Sponsoren den lukrativen Markt der Kids knacken zu können.

Doch noch ist nicht alles Gold, was glänzt. Viele Events hinken den Ansprüchen hinterher und kommen bei weitem nicht so professionell daher, wie man das von einem zukünftigen Milliardengeschäft erwarten würde. Das mag man bei kleineren Turnieren verzeihen, die Branche ist schliesslich noch jung. Doch die Tatsache, dass das «Fifa 18»-Turnier zu einem deftigen Flop wurde, dürfte weder Publisher EA noch Mitveranstalter Fifa gepasst haben.

Serverabstürze und Konsolen-Krieg

Geplagt wurden die Spieler am bisher weltgrössten «Fifa»-Turnier Ende Januar – quasi der «Fifa 18»-EM – unter anderem von Wartungsarbeiten und Serverabstürzen. Man habe zwar gewusst, dass es Wartungsarbeiten geben würde, das sei von EA angekündigt worden, sagt Teilnehmer Mohammed Harkous zur «Bild»-Zeitung. «Alles war plötzlich für Stunden down. Wir sassen alle in einer arschkalten Halle und wussten nicht, wann es weitergeht.»

Weil die Server auch in der Folge wiederholt abstürzten, schlug der Veranstalter vor, das Turnier statt auf PS4 nur noch auf der Xbox zu spielen. Jeder, der «Fifa 18» schon einmal auf den beiden Konsolen gespielt hat, weiss: Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.

Als sich dann herausstellte, dass keine Adapter vorhanden waren, um die PS4-Controller mit der Xbox zu verbinden, war klar: Den Titel konnte sich ein PS4-User abschminken. Denn das grosse Finale zwischen dem PS4-Champion und dem Xbox-Sieger muss eigentlich mit zwei Duellen – je einem pro Konsole – entschieden werden. Wegen der technischen Probleme mussten beide Spiele jedoch auf der Xbox ausgetragen werden.

Finalklatsche wegen Xbox

Tatsächlich verlor dann der PS4-Spezialist Nicolas Benitez Alhi aus Argentinien das Final mit 3:9 gegen den 16 Jahre alten Engländer Donovan Hunt – den Xbox-Spezialisten. Weil die Tasten auf dem Microsoft-Controller anders angelegt sind, hatte der Playstation-Spieler keine Chance.

Das sei etwa so, wie wenn man «einem Tennisspieler kurz vor dem Final einen Tischtennisschläger in die Hand drückt», so Harkous gegenüber «Bild». Andere Medien berichteten zudem über das schlechte Catering für die Sportler, mangelnde Vorbereitung und chaotische Schiedsrichter.

Die Wut der PS4-Profis versuchten die Veranstalter dadurch abzumildern, dass sie die Preisgelder der Playstation-Halbfinalisten noch vor den Semifinals erhöhten. Alle Halbfinalisten erhielten gleich viel Geld wie die Sieger.

Und immerhin konnten sich am Ende aus Barcelona je acht Spieler für den «FIFA eWorld Cup» (für PS4) und die WM an der Xbox qualifizieren. Diese hoffentlich dann unter professionelleren Bedingungen.

