«Games sind die Kathedralen unserer Zeit»

Seit das Ludicious Zürich Game Festival 2014 erstmals stattgefunden hat, stellt es eine Besonderheit in der Welt der Game-Konferenzen dar: Kaum ein anderes Festival ist ebenso Treffpunkt von Entwicklern, Künstlern und Investoren wie es dem öffentlichen Publikum spannende Einblicke in die Indie-Gamewelt bietet. Weltweit einzigartig: Das Festival verleiht drei Game-Awards, die tatsächlich mit einem Preisgeld dotiert sind.

Das neue Führungsduo des Ludicious Game Festivals: Michael Reaney (r.) und Tobias Kopka.



Das Ludicious Zürich Game Festival fand erstmals 2014 statt und widmet sich vor allem der Welt der Indie-Games. Während drei Tagen finden Workshops und Panel-Diskussionen für Schweizer Entwickler statt. Das Festival dient auch dazu, die Schweizer Designer mit einheimischen und internationalen Vertretern der Industrie und Sponsoren zusammenzubringen. Die Game-Ausstellungen sind samstags und sonntags auch dem öffentlichen Publikum zugänglich; neben den spielbaren Games wird ein zusätzliches Programm geboten.



Nun findet das Festival zum vierten Mal statt, es steht erstmals unter einer neuen Doppel-Führung. Künstlerisch kuratiert wird es von Tobias Kopka, der ursprünglich aus der Cracker-Szene stammt und bereits für die «Quo Vadis»-Game-Konferenz in Berlin tätig war. An seiner Seite steht der britische Managing Director Michael Reaney, der sich um die Finanzen und Sponsoren kümmert.

Prominenter Gast

Der neuen Festivalleitung geht es nicht darum, alles auf den Kopf zu stellen – im Gegenteil: «Wir führen weiter, was bisher perfekt funktioniert hat», sagt Reaney. Tobias Kopka ergänzt: «Ein wichtiger Teil der Konferenz ist weiterhin, schweizerische Game-Entwickler mit Business-Profis und Investoren zusammenzubringen.» Das Festival soll eine Plattform für Schweizer Entwickler aus allen Regionen sein. In Workshops, die von internationalen Profis geführt werden, erhalten sie wertvolle Informationen für ihre eigenen Arbeiten.

Besonders stolz ist man in der Leitung denn auch auf die Beteiligung von Alden Kroll von Valve, dem Betreiber der derzeit grössten Gameplattform Steam. «Allein auf Steam wurden letztes Jahr 7000 Spiele veröffentlicht», sagt Kopka. Für Entwickler stelle sich die Frage, wie ihre Games auf der Plattform wahrgenommen werden. Round-Table-Gespräche mit Steam sollen Einblicke bieten.

Die Download-Plattform gehört neben grossen Namen wie Nintendo, Samsung und weiteren ausserdem zu den Sponsoren des Festivals. Als Hauptpartner sind die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia und die Stadt Zürich an Bord.

Für Geeks und Familien

Die internationale Ausstrahlung, die das Ludicious Festival mittlerweile geniesst, zeigt sich auch an den über 260 Games aus 47 Ländern, die für zwei der drei Awards eingereicht wurden: für den «Innovation in Games»-Award und den «Emerging Talents»-Award. 18 Spiele wurden insgesamt nominiert. Verliehen wird daneben auch der SDGA Swiss Game Award für ein Schweizer Spiel. Alle Spiele können am Festival ausprobiert werden, darunter beispielsweise auch solche aus Iran, Israel, Chile oder Dänemark.

Während die beiden ersten Festivaltage den Profis vorbehalten sind, gehen am Samstag die Türen fürs öffentliche Publikum auf. Gezeigt werden über 50 Indie-Games, Sony-Playlink-Spiele sowie Virtual-Reality-Games. Für witzige Unterhaltung sorgt am Samstagnachmittag das «Geek Sofa» von SRF Digital, das live gestreamt wird, und am Abend veranstaltet der Künstler Benjamin Carré eine Live-Speedpainting-Session zur elektronischen Musik von Angelo Repetto. Am Sonntag finden zudem Family-Workshops für Kinder mit erwachsenen Begleitern statt, die das junge Publikum in die Welt des Game-Designs blicken lassen.

Kurz: Mit Kopka und Reaney hat ein Duo die Festivalleitung übernommen, das sich mit Herz und Seele Videospielen verschrieben hat. Kopka: «Games sind die Kathedralen unserer Zeit – ein grosses Ganzes, an dem viele Künstler, Techniker und Produzenten arbeiten und stets weiterentwickeln. Festivals wie das Ludicious in Zürich zelebrieren dieses Handwerk und Kunst.»

