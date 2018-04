In dieser Liga werden nur Schweizer Games gespielt

Es klingt zunächst wie ein Scherz: In genau einem Spiel können sich die E-Sportler messen. Das Game hat keinen Online-Modus, weshalb die Teilnehmer nur vor Ort gegeneinander spielen können. Und das Spiel gehört nicht einmal zur Liga von «Counter Strike», «League of Legends» und Co., die E-Sport-Begeisterte in ihren Bann ziehen, sondern um das fast noch unbekannte Schweizer Game «Retimed». Wieso also hat der Schweizerische E-Sport-Verband (SESF) die Swiss Made Games League (SMGL) gegründet? Ein Turnier, in dem ausschliesslich Schweizer Games gespielt werden, und das von April bis Dezember dauert? War es den Gründern ernst damit oder handelt es sich nur um ein Spassprojekt?

Die SMGL-Turniere



Die Swiss Made Games League besteht aus rund zehn Minor- und drei Major-Turnieren. Die 16 besten Gamer spielen am noch offenen Final um den Sieg. Der Hauptpreis: Ein Bitcoin (Wert zurzeit zirka 6500 Franken). Diese Termine stehen fest:



14. April: G4 & Geneva E-Sport (Minor, GE)

22. April: eParadize (Minor, ZH)

5. Mai: Chablais LAN (Minor, VS)

20. Mai: eevent & HardRead (Minor, TG)

26. August: Numerik Games (Major, VD)

15. September: Zurich Game Show (Major, ZH)

13. Oktober: HeroFest / SwitzerLAN (Major, BE)



«Sowohl als auch», gibt Nicolas Pidancet, Mitbegründer und Botschafter der Swiss Made Games League, unumwunden zu. Der Spassfaktor sei sicher höher als bei einem traditionellen E-Sport-Turnier. «Aber das Projekt ist durchaus ernst gemeint», ergänzt er. Sie arbeiteten alle hart daran, dass mit der SMGL eine gesunde, lokale E-Sport-Community entsteht und das Projekt auch in ein paar Jahren noch besteht. Da es sich weltweit um die erste Liga dieser Art handelt, bleibe aber vorerst vieles im experimentellen Bereich. Noch wüssten sie beispielsweise nicht, ob die Turniere über Twitch gestreamt würden. Und falls ja, in welcher Sprache.

E-Sport-Szene kennt Schweizer Games kaum

Die Idee für die SMGL sei ihm beim Organisieren der ersten Geneva Gaming Convention gekommen, sagt Pidancet. «Ich erkannte, dass die einheimische Gameentwicklerszene sehr viel lebendiger war, als ich gedacht hatte, und wirklich gute Spiele hervorbrachte», sagt er. Pidancet hatte das Gefühl, dass sich die E-Sport-Community über das lokale Schaffen nicht wirklich bewusst ist.

Für ihn zählt die Förderung der Schweizer Games denn auch zu einem der Hauptziele der SMGL. «Wir wollen Brücken zwischen der E-Sport-Community und den lokalen Spielentwicklern schlagen», sagt er. Beide Seiten würden profitieren: Die E-Sportler, indem sie interessante lokale Spiele kennenlernten, und die Entwickler, weil sie so zu Playtests und gutem Feedback kämen. Unterstützt wird die Swiss Made Games League folgerichtig von der Pro Helvetia, die laut Pidancet etwa die Hälfte der Startkosten trägt. Als Hauptsponsor nennt er das Kryptowährungs-Start-up Bity aus Neuenburg. Als Hauptpreis des Turniers winkt ein Bitcoin (aktueller Wert zirka 6500 Franken).

In drei Jahren drei Spiele

Nur mit einem Spiel zu beginnen, habe man sich der Einfachheit wegen entschieden. Sobald Spiele mit unterschiedlich grossen Mannschaften und auf verschiedenen Plattformen stattfinden, werde die Logistik aufwändiger, sagt Pidancet. Er hofft aber, dass in spätestens drei Jahren mindestens drei Schweizer Games in der SMGL gespielt werden. «Wie viele es sind, hängt aber auch stark von der Entwicklerszene ab», sagt er. Denn E-Sportler seien sehr selektiv. Sie würden nur Spiele aufnehmen, die sie selbst lieben und an die sie glauben.





Der Trailer zur Swiss Made Games League. (Video: SMGL)