Ein bitterkaltes Winter-Update für den PS4-Hit

Jetzt tobt sie wieder, die Diskussion um das Game des Jahres. Kaum ein Forum, das zum Jahresende nicht mit einer Bestenlisten aufwartet. Ein paar Perlen hat das Gamejahr tatsächlich gebracht: Ist das Online-Phänomen «Playerunknown’s Battleground» das Spiel des Jahres? Oder doch eher die Klassiker-Neuauflage «Call of Duty: WWII»?

Umfrage Welches ist für dich das Game des Jahres? «Playerunknown's Battleground»

«CoD: WWII»

«Thimbleweed Park»

«Assassin's Creed: Origins»

«Destiny 2»

«Super Mario Odyssey»

«Fifa 18»

«Wolfenstein 2»

«Horizon Zero Dawn»

ein anderes

Für viele war es vielleicht auch das überraschend starke «Assassins’s Creed Origins». Oder doch eher «Super Mario Odyssey», «Destiny 2», «Wolfenstein 2: The New Colossus» oder «The Evil Within 2»? Auch Originelles wie «Thimbleweed Park» wird immer wieder gern genannt – die Meinungen gehen wie jedes Jahr auseinander.

Faszinierende Neosteinzeit-Welt

Klar ist jedoch: Der PS4-Hit «Horizon Zero Dawn» gehört zu den heissen Kandidaten auf den Titel. Das Spiel von Entwickler Guerrilla Games, der zuvor mit der populären «Killzone»-Reihe für Aufsehen sorgte, sieht grandios aus und sorgte ab Mitte Jahr mit seinem frischen Postapokalypse-Szenario, in dem sich die Menschen in unzivilisierten Stämmen zusammenfinden und gegen riesige Maschinenmonster kämpfen, für Begeisterung.

Vor allem der gelungene Open-World-Charakter kommt dem Neosteinzeit-Abenteuer zugute. Auch wenn man deshalb ein paar Tage mehr braucht, bis man richtig in der Geschichte drin ist. Dann aber packt das Singleplayer-Abenteuer um Heldin Aloy und lässt nicht mehr los. Die tapfere Amazone gehört denn auch für viele zu den spannendsten – und nicht zu vergessen: attraktivsten – Gamefiguren, die das Jahr 2017 hervor gebracht hat.

Neue Monster, bekannte Heldin

Mit «The Frozen Wilds» gibt es seit ein paar Wochen einen umfangreichen DLC, der so manchem Fan des Hauptspiels die Festtage versüssen wird. Das Add-on erweitert die Spielwelt um ein riesiges Gebiet; Heldin Aloy zieht es in den kalten Norden, wo eine neue Gefahr den Stamm der Banuk bedroht. Ein Dämon hat Besitz von den Maschinen ergriffen und macht sie noch fieser als ihre Gegenstücke im Hauptspiel.

Aloy will dem Spuk ein Ende setzen. Sie macht sich auf zum Berg Donnerkamm, an dem schon viele Jäger gescheitert sind. Aber nicht nur die Maschinenmonster, auch Banuk-Häuptling Aratak will die tapfere Jägerin vom Donnerkamm fernhalten.

Atemberaubender Spielspass

Grosse spielerische Neuerungen sind im DLC eher rar. Dafür haben die Kämpfe in Sachen Schwierigkeitsgrad ordentlich zugelegt. Aloys Abenteuer ist ein harter Survival-Trip in einer atemberaubend schönen Winterlandschaft. Für ein Add-on sehr umfangreich, stimmungsvoll – und wie gemacht für die festlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr. Nicht nur deshalb, weil man mit Aloy nun sogar Engelsfiguren in den Schnee machen kann.

