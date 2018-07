Diese zehn Games sind wunderbar verschifft

Kürzlich fiel mir beim Lesen einer Zeitung ein Bild der Zürcher Badi Letten ins Auge. Auf den Liegeflächen: ein nicht mehr zu differenzierender Haufen Fleisch, nackte Haut, ein so dichtes Gedränge, dass mir mulmig wurde und ich mich wunderte, dass der Steg nicht sank. Es schien, als treibe es alle, sobald die Sonne richtig einheizt, zur selben Sache: zum fröhlichen Präsentieren der Muckis auf engstem Raum, während die Haut in den UV-Strahlen brutzelt.

Umfrage Hasst du den Sommer? Ja, absolut: Winter forever!

Absolut nicht: Sonne, Hitze und Sommer sind das Grösste!

Manchmal ist es mir zu warm. Aber lieber Sommer statt Winter.

So viel Vergnügen auf einem Haufen kann traurig machen. Und nicht alle haben die gleiche Freude am Sommer. Es gibt Menschen, die unter der Hitze und dem lachend blauen Himmel leiden. Solche, die den Schatten bevorzugen. Die sich ins abgedunkelte Zimmer zurückziehen. Die innerlich jubilieren, wenn sich Wolken fies vor die Sonne legen, bald darauf ihre Schleusen öffnen und es zu regnen beginnt. Möglichst mehrere Tage lang. Oder Wochen. Die der von der Sonne verordneten Fröhlichkeit nichts abgewinnen können und die der Sommer miesgelaunt zurücklässt. Die am glücklichsten sind, wenn es für den Sommer «game over» heisst und der Herbst dem Spass ein Ende bereitet.

Für all diese überzeugten Trübsalbläser und Freigeister, die sich dem Glücklichkeitsdiktat nicht unterordnen wollen, haben wir die zehn am schönsten verregneten Games herausgesucht. Mit ihnen lässt sich auch der hellste Sonnenstrahl in die dunkle Ecke verbannen, sprich: gelassen überstehen. Also: eintauchen, nass werden und der süssen Melancholie freien Lauf lassen.

(jag)