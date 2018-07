Hier gibts ein Jahr lang Cash fürs Gamen

57 Millionen Zuschauer haben 2017 das Finale der «League of Legends»-Weltmeisterschaft mitverfolgt. Die Gewinner solcher E-Sport-Turniere kassieren Preisgelder in Millionenhöhe. In Asien und in den USA werden sie gar frenetischer gefeiert als Popstars. Doch in der Schweiz fristet der E-Sport vergleichsweise noch ein Nischendasein. Das könnte sich nun ändern.

Das Videospiel «League of Legends», kurz «LoL» wurde im Jahr 2009 von Riot Games veröffentlicht. Es fällt in die Kategorie der sogenannten Multiplayer Online Battle Arena (Moba). Im Game treten zwei Teams à je fünf Spieler gegeneinander in einer Arena an. Sie starten jeweils bei ihrem Gebäude – Nexus genannt. Ziel ist es den gegnerischen Nexus zu zerstören. Den Teams stehen eine Fülle von Spielfiguren mit individuellen Eigenschaften zur Auswahl. Monatlich wird «LoL» weltweit von über 100 Millionen Gamern gespielt.

PostFinance sucht zusammen mit 20 Minuten fünf «League of Legends»-Spieler, die sich 2019 zu 100 Prozent dem Strategiespiel widmen. Es ist eine einzigartige Chance, um in der Welt des E-Sports Fuss zu fassen. Interessierte können sich ab sofort für den Traumjob bewerben.

«E-Sport ist Sport»

Anfang 2019 ziehen die fünf Auserkorenen in eine WG. Dort leben und trainieren sie zusammen. Pro Monat erhalten die Teilnehmer je 2500 Franken Lohn. «Der Aufruf richtet sich an Spieler, die mit ‹League of Legends› bereits vertraut sind», erklärt Thomas Zimmermann, Leiter Brand Experience bei PostFinance. Bei Spielbegriffen wie Jungler und Mid-Lane sollte man also besser nicht nur Kauderwelsch verstehen.

Erfahrung in einem E-Sport-Team wird nicht vorausgesetzt. «Viel wichtiger ist der Wille, sich zum Profi ausbilden zu lassen», sagt Zimmermann. Altersgrenzen gibt es nicht. Die E-Sportler werden dabei von einem international erfahrenen Coach trainiert. Denn: Um das komplexe Spiel zu meistern, ist das Können einzelner genauso wichtig, etwa taktisches Teamplay.

«E-Sport ist absolut vergleichbar mit regulärem Sport. Nur wer Ausdauer, Disziplin und ein professionelles Umfeld hat, kann an der Spitze mitspielen», sagt Zimmermann. Die Athleten werden deshalb auch nicht ununterbrochen vor ihren Displays kleben. «Als Ausgleich gehen sie ins Fitness, werden mental geschult und erhalten beispielsweise auch Ernährungstipps.»

Fakten rund um «League of Legends»

Der Weg an die Spitze

Ziel sei es, das Team im nationalen und im Verlauf des Jahres auch im europäischen Wettbewerb zu platzieren. «Wir gehen davon aus, dass sie in der Schweiz sehr rasch an der Spitze mitspielen werden», erklärt Zimmermann. Denn bisher fehle die professionelle Infrastruktur hierzulande. «Wenn sich nun ein Team zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren kann, wird es schnell Fortschritte machen können.»

Doch was will PostFinance überhaupt mit einem E-Sport-Team? «Uns geht es einerseits darum, professionelle Strukturen in dem noch jungen Sport zu schaffen. Wir wollen damit aber auch eine junge Zielgruppe ansprechen und anhand des Teams zeigen, wie einfach der Umgang mit Geld sein kann», sagt Zimmermann. So erstellen die Team-Mitglieder beispielsweise ihr eigenes Budget und müssen das Geld des Teams managen.

Die Bewerbungsfrist für das Projekt läuft bis am 20. August.

