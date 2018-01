So schön kann der Winter im Warmen sein

Rekordverdächtige Schneemengen, strahlender Sonnenschein – für Winterfans bietet die Schweiz in diesen Tagen das volle Programm. Doch nicht jeder kann oder will es sich leisten, in die Berge zu fahren.

Umfrage Welches ist für dich das Game des Jahres? «Playerunknown's Battleground»

«CoD: WWII»

«Thimbleweed Park»

«Assassin's Creed: Origins»

«Destiny 2»

«Super Mario Odyssey»

«Fifa 18»

«Horizon Zero Dawn»

«Wolfenstein 2»

Ein anderes.

Muss man auch nicht, denn in einigen Videogames haben sich Programmierer selbst übertroffen und machen Zermatt, Andermatt, Saas-Fee und Co. in Sachen Winterzauber ganz schön Konkurrenz. Hier sind die besten Games, die im Schnee spielen:

Steep

Extremsportarten im Winterwunderland: Das Sportspiel «Steep» ist inhaltlich nicht über alle Zweifel erhaben, die alpine Schneewelt hingegen schon.

Atemberaubende Abfahrten, verzuckerte Wälder, bombastische Hänge – hier kommen Wintersportfans voll auf ihre Kosten. Auch im DLC «Road to the Olympics» mit seiner brandneuen Abfahrt.



Horizon Zero Dawn Frozen Wilds

Nicht nur, weil man im Fotomodus Engel in den Schnee zaubern kann, das bis dato wohl schönste Schneegame. Vor allem mit der PS4 Pro und einem UHD-TV ist die Winterlandschaft in diesem High End-DLC kaum zu toppen. Von Pulver- über Tiefschnee bis zum Schneestürmen kann man die Flocken förmlich auf dem Gesicht spüren.

Rise of the Tomb Raider

Bei Erscheinen wohl das Schneegame schlechthin: Lara Crofts zweites Abenteuer nach dem Reboot spielt zu einem grossen Teil in unbarmherzigen Winterlandschaften. Sehr brauchbar ist dabei ihre Eisaxt, mit der sie nicht nur klettert und rutscht, sondern auch Gegner im Nahkampf besiegt. Star des Spiels ist aber der Schnee: Von Glitzerspuren, Tiefschnee bis hin zu Pulverwirbel beim Laufen haben sich die Entwickler hier selbst übertroffen.



The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Für viele nicht nur eines der besten, sondern auch eines der schönsten Spiele des vergangenen Jahres. Man siehts auch bei den Winterlandschaften: In den nördlichen Gebieten der offenen Welt fällt Schnee. Um sich warm zu halten, muss man mit einer Fackel herumlaufen oder sich eine Winterausrüstung erspielen. Hübsches Detail: «Zelda»-Held Link kann sein Schild als Snowboard verwenden und die verschneiten Hänge in «Breath of the Wild» hinunterrutschen.

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain

Von einem Extrem ins andere: Das Hauptspiel ist in Australiens Outback-Hitzehölle angesiedelt, dieser DLC entführt wagemutige Rennfahrer in eine Winterlandschaft voller Action und Adrenalin. Querfeldein durch den Tiefschnee, mit Highspeed über einen gefrorenen See driften oder mit Vollgas durch das dichte Schneegestöber rasen – ohne Winterpackage gibts hier den Totalcrash.



Uncharted 2

Nicht umsonst schaffte es der Schnee bei diesem Game sogar aufs Cover – obwohl «Uncharted 2» auch an warmen Orten spielt. Doch das Highlight dieses grandiosen Action-Abenteuers findet im eisigen Himalaya-Gebirge statt. Für die damalige Zeit (VÖ: 2009) waren die Winterlandschaften grafisch jedenfalls das Nonplusultra. Noch heute kann sich dieser Klassiker sehen lassen.



The Elder Scrolls V: Skyrim

Feuer und Eis, das wusste schon Willy Bogner, sind eine unschlagbare Kombination. Auch die Macher von «The Elder Scrolls V: Skyrim» setzen in ihrem Drachenabenteuer auf diese Mischung. Und wie: Die Flocken tänzeln, das Schwert surrt, das Feuer brennt, das Drachenblut fliesst – herrlich. Eines der besten Rollenspiele überhaupt, egal in welcher Jahreszeit. Aber wir sind uns einig: Im Winter macht es ganz besonders Spass.

Welche Wintergames heizen euch ein? Schreibt es in die Kommentarspalte.



(srt)