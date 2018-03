Spiel mit uns eine Stunde lang das neue «Far Cry 5»

In einer geheimen Location haben die Entwickler von Ubisoft ausgewählte Medien und Influencer in Wien den kommenden Shooter «Far Cry 5» anspielen lassen. Nicht, ohne für die passende Dekoration zu sorgen. In einem Kellergewölbe prangen an Kirchenbilder angelehnte Plakate des Spiel-Sektenführers Joseph Seed, Besucher bekamen die «Bibel» der Weltuntergangsgruppe «Eden's Gate» in die Hand gedrückt und Strohballen, Munitionshülsen und Waffenattrappen verstärkten den Eindruck, dass man sich hier auf umkämpften Boden befindet.

Umfrage Freuen Sie sich auf «Far Cry 5»? Ja, total.

Schon, aber ich muss es zuerst ausprobieren.

Nein, das interessiert mich nicht.

Keine Ahnung was das ist.

An extra aufgestellten und nicht minder dekorierten Anspielstationen mit PlayStation-4-Pro-Konsolen konnte erst der (streng geheime) Beginn von «Far Cry 5» erlebt werden. Zuvor galt es jedoch, auf extra aufgestellten Kirchenbänken Platz zu nehmen und den Einführungsworten des Ubisoft-Teams sowie einer Videobotschaft des Antagonisten Joseph Seed zu lauschen.

Donuts, Bagel, Schiessereien

Aufgezeichnet werden durfte dann nach der Stärkung mit Far-Cry-gebrandeten Donuts und Bagel der Gameplay-Teil, an dem man das Spiel-Intro verlässt und in die offene Spielewelt gesetzt wird. Und diesen Teil haben die Kollegen von Heute.at im obigen Video festgehalten. Das knapp einstündige Gameplay-Video vermittelt einen guten Eindruck davon, was Shooter-Fans in «Far Cry 5» erwartet. Und auf welche Weisen man vorgehen – oder aber auch sterben – kann.

(swe)