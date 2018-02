Was, bitte schön, sind ein Jungler und ein Mid Laner?

Sie begeistern Tausende von Fans, kassieren Millionen und gelten als die nächsten grossen Stars am Sporthimmel: E-Sportler – professionelle Gamer, die sich in hoch dotierten (und geringer dotierten) Matches messen und von denen einige den Status von Rockstars geniessen. Kurz: E-Sport ist in fast aller Munde respektive in vielen Augen. Wer würde hier nicht gern mitsprechen können? Beim Thema E-Sport stehen Laien indessen wie ein Esel am Berg.

Umfrage Was halten Sie von E-Sport? Finde ich top, ich verfolge möglichst alles dazu.

Finde ich interessant und schaue mir hin und wieder Spiele an.

Ein legitimer Sport, ich interessiere mich persönlich aber nicht dafür.

E-Sport ist nur für Nerds und lässt mich kalt.

Bildstrecken «Die Halle war arschkalt und die PS4-Server down» Action-Games verbessern die Gehirn-Leistung

Der Experte



Michael Bieri, COO der Swiss E-Sports League SESL.ch, wird am Freitag 16. Februar ab 12 Uhr Ihre Fragen zum E-Sport beantworten. Bieri ist selbst aktiver Spieler und kennt den E-Sport aus dem Effeff.



www.sesl.ch Michael Bieri, COO der Swiss E-Sports League SESL.ch, wird am Freitag 16. Februar ab 12 Uhr Ihre Fragen zum E-Sport beantworten. Bieri ist selbst aktiver Spieler und kennt den E-Sport aus dem Effeff.

Das Problem: Setzt man sich nicht vertieft mit den jeweiligen E-Sport-Games auseinander, versteht man oft nur Bahnhof. Die E-Sport-Szene ist kompliziert und unendlich unübersichtlich, jedes Spiel verfügt über seine Eigenheiten und unterschiedliche Grade an Komplexität. Während man einem «Fifa 18»-Match wie bei einem realen Fussballspiel zuschauen kann, «Rocket League» ebenfalls nicht für Kurzschlüsse an den Hirnsynapsen sorgt, kann bei Games wie «Starcraft 2» oder «League of Legends» schon mal das grosse Fragezeichen zurückbleiben. Was, bitte schön, macht ein Mid Laner? Welche Rolle kommt dem Jungler zu? Und wieso tragen sie so komische Namen?

Aber auch anderes beschäftigt Neulinge: Was muss ich tun, um selbst eine Karriere vom absoluten Noob zum Überflieger im E-Sport-Kosmos zu starten? Wo werden die spannendsten Matches gezeigt? Und was macht eigentlich ein Observer? Die Fragen sind viele und nur bereits Eingeweihte kennen die Antworten.

E-Sport für Dummies

Kein Grund, die Flinte gleich ins Korn zu werfen. Wir bieten Hilfe: Am Freitag, 16. Februar, beantwortet der E-Sport-Experte Michael Bieri, COO der Swiss E-Sports-League, zusammen mit unserem Game-Journalisten (der sich hier selbst als absoluter Anfänger outet) all Ihre Fragen.

Damit wir wissen, was Sie gern wissen möchten, sind wir aber auf Ihre Neugier angewiesen: Stellen Sie uns im Formular Ihre Fragen zum E-Sport – und schalten Sie am 16. Februar ab 12 Uhr ein, wenn es heisst: «E-Sport für Dummies und alle, die es gern ein bisschen genauer wissen wollen». (Während der Sendung können live weitere Fragen gestellt werden.)

Stellen Sie hier Ihre Frage:



Um den vollen Funktionsumfang dieser Webseite zu erfahren, benötigst Du JavaScript.

(jag)