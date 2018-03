Weibliche Hauptrolle für «Grand Theft Auto 6»?

Das Gerücht passt nicht nur hervorragend zur aktuellen #MeToo-Debatte, sondern auch zum Tag der Frau, der diese Woche zelebriert wurde: Die sechste Auflage des Macho-Games GTA hat laut Informationen des Youtube-Kanals «The Know» eine weibliche Hauptfigur.

Es wäre die erste in der Serie – und eine ziemliche Überraschung in einer Game-Franchise, die zuletzt nicht eben mit politischer Korrektheit aufgefallen ist (siehe Video). Das neue GTA-Spiel soll ausserdem in einer Art Südamerika-Version von Miami angesiedelt sein.

Ganz aus der Luft gegriffen scheinen diese Infos nicht. Immerhin war die Florida-Metropole als Vice City schon Bestandteil der Serie. Zudem ist der Entwickler Rockstar Games bekannt dafür, alte Schauplätze in Fortsetzungen neu aufleben zu lassen.

Das Studio, bei dem derzeit alle Energien für die Fertigstellung des mit Spannung erwarteten «Red Dead Redemption 2» kanalisiert werden, hat zu den Gerüchten bislang nicht Stellung bezogen. Es ist aber kaum anzunehmen, dass «GTA 6» vor 2020 erscheint. «The Know» tippt sogar erst auf 2022.

Schleichen in «Battlefield»?

Gerüchte gibt es auch zum neuen «Battlefield». Der Entwickler Dice hat bei seinem Weltkriegs-Shooter in der Vergangenheit gern selber mal die eine oder andere Information gestreut, und so könnten die Spekulationen auch diesmal deutlich mehr als heisse Luft sein. So soll der diesmal im Zweiten Weltkrieg angesiedelte Shooter eine Kampagne beinhalten, die sich aus mehreren Episoden rund um das Schicksal von Soldaten aufbaut. Ein ähnliches Konzept hat in «Battlefield 1» bereits gut funktioniert.

Zudem sollen Spieler neu kriechen und liegen können. Sogar um Ecken zu schauen und zu zielen soll möglich sein, was nicht ohne Konsequenzen für den Ablauf der Partien bleiben würde. Die offizielle Ankündigung dürfte bald erfolgen, mit einer Veröffentlichung ist im Herbst 2018 zu rechnen.

«Diablo 3» für Switch?

Gerüchte gibt es auch zum neuen «Call of Duty», das den Untertitel «Black Ops 4» trägt. Das Spiel soll in der nahen Zukunft angesiedelt sein, mit einer Ankündigung ist bald zu rechnen. Der Titel gilt deshalb als bestätigt, weil ein US-Basketballer eine Mütze mit dem Logo des Spiels getragen hat und sich damit fotografieren liess.

Unklar ist hingegen, welchen Blockbuster Ubisoft auf den Herbst 2018 plant. Ein neues «Assassin's Creed» hat die Firma bei der Bekanntgabe der Geschäftszahlen verneint. Gerüchte um den nächsten Serienteil gibt es trotzdem; das Spiel soll den Untertitel «Dynasty» tragen und in Asien spielen.

Das aufregendste Gerücht stammt aus dem Blizzard-Umfeld. Dort arbeitet man offenbar an einer Umsetzung von «Diablo 3» für die Nintendo Switch. Tatsächlich würde das Actionrollenspiel gut zur Switch passen. Mit der Veröffentlichung wäre allerdings nicht jetzt, wo die Erfolgskonsole ihr einjähriges Jubiläum feiert, sondern erst im Herbst zu rechnen.

