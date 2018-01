Lästerfunktion bei Whatsapp enthüllt

In der neuesten Testversion von Whatsapp für Android haben die Blogger von Wabetainfo.com verschiedene Neuerungen entdeckt. Unter anderem war eine Funktion zu sehen, mit der es möglich ist, versteckt auf Nachrichten zu antworten. Diese verschwand jedoch nach kurzer Zeit wieder.

Möglicherweise wird es bei Whatsapp künftig möglich sein, in Gruppen-Chats versteckte Nachrichten zu verschicken. (Bild: iStock) Möglicherweise wird es bei Whatsapp künftig möglich sein, in Gruppen-Chats versteckte Nachrichten zu verschicken. (Bild: iStock)

